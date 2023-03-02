В Самарской области подполковник полиции провел «прямую линию» с жителями региона

В регионе провели "прямую линию" с Александром Башкатовым

В Самарской области подполковник полиции Александр Башкатов провел «прямую линию», во время которой пообщался с жителями. В губернии стараются снизить уровень аварийности на дорогах.

Только за прошлый год специалисты установили 102 стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации. В течение часа сотрудник правоохранительных органов отвечал на вопросы местных жителей. Граждане интересовались алгоритмом работы автоматизированных комплексов фиксации. Узнать точные места размещения комплексов можно на сайте региональной госавтоинспекции.

Помимо этого, Александр Башкатов напомнил о видах правонарушений, которые будут фиксировать автоматические комплексы, а также о том, за какие правонарушения в прошлом году вынесли больше всего постановлений. В завершении «прямой линии» подполковник полиции призвал соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах.

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