В Самарской области планируют отремонтировать 24 дороги к медучреждениям

В регионе приступят к дорожным работам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты планируют отремонтировать 24 дорожных участка к медицинским учреждения. В губернии продолжают реализовывать национальный проект.

По информации пресс-службы правительства региона, в области планируют привести к нормативу участок трассы «Самара – Бугуруслан» - Кинель – Черкассы и три искусственных сооружения в составе дороги. Помимо этого, самарские сотрудники служб отремонтируют 9 участков улично-дорожной сети, ведущих к медицинским учреждениям города. В прошлом году вдоль территории больницы им. Середавина обновили въезд и выезд для машин скорой помощи.

В Тольятти к нормативу хотят привести еще 2 дороги, обеспечивающие подъезд к медучреждениям. В том числе, по улице Маршала Жукова. Все работы на объектах проводят комплексно. Помимо этого, выполняют обустройство пешеходных переходов, устанавливают светофоры и дорожные знаки.

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