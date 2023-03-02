Губернатор Самарской области принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона

Глава региона принял участие в расширенном заседании. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона. Во время встречи обсудили итоги работы ведомства в прошлом году и задачи на 2023 год.

Благодаря вмешательству прокуроров, в прошлом году было пресечено более 115 тысяч нарушений закона, а также восстановлены права более 35 тысяч жителей региона. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли – 2,5 тысячи человек, к уголовной – 51 работодателя. Число банкротных предприятий сократилось на 40%. Дмитрий Азаров отметил особую роль ведомства в работе по защите прав военнослужащих и их семей.

- Благодаря Вашей активной позиции, Сергей Петрович, всего личного состава прокуратуры Самарской области нам удалось восстановить нарушенные права, защитить наших военнослужащих, создать дополнительные условия для того, чтобы они чувствовали себя там, на передовой, спокойно и уверенно, - подчеркнул глава региона.

Губернатор Самарской области отметил, что на данный момент также важно уделить внимание противодействию попыткам разжечь агрессию в молодежной среде, фактам дискредитации армии и военнослужащих. Помимо этого, сотрудники ведомства продолжают решать проблемы обманутых дольщиков и защищать права несовершеннолетних в части выплат пособий и компенсаций.

Совместная работа прокуратуры и правительства региона позволила запустить новый механизм сертификатов на получение жилья для детей-сирот. В прошлом году квартиру получили почти 900 человек.

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