В Самарской области разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика

О мальчике неизвестно уже несколько дней. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Самарской области активисты, волонтеры и правоохранители разыскивают пропавшего подростка. 14-летний мальчик ушел из дома 28 февраля 2023 года.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области, в поселке Новосемейкино Красноярского района разыскиваю пропавшего 14-летнего Даниила Петрова. Приметы мальчика: плотное телосложение, рост 175 сантиметров, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, темную толстовку, черные штаны, черные ботинки и вязанную шапку.

О местонахождении Даниила неизвестно уже несколько дней. Всех, кто видел мальчика, просят обратиться на телефон горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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