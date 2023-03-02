Самару накрыл сильный снегопад вечером 2 марта 2023 года

Город накрыл сильный снегопад. Фото: скриншот видео

Самару в начале марта засыпал снегопад. Городской блогер Евгений Щекин показал, как бушует погода в первый месяц весны.

Судя по опубликованным кадрам, снег уже покрыл проезжую часть и тротуары. В регионе объявили желтый уровень опасности. Такая погода продлится до 3 марта. Днем в пятницу ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы достигнут 15-17 метров в секунду, отметили сотрудники Приволжского УГМС.

Напомним, специалисты также рассказали, какая погода будет в первые выходные марта. Город вновь накроет ледяной дождь, температура понизится.

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