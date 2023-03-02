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НовостиОбщество2 марта 2023 17:00

В Самарской области открылась отраслевая туристическая школа

Специалисты подготовят сотрудников индустрии гостеприимства
Алена ПРОВКИНА
Туристический поток в регион увеличился

Туристический поток в регион увеличился

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области открылась отраслевая школа «Туризм.Практикум» на базе государственного экономического университета. Специалисты помогут обучить и подготовить работников индустрии гостеприимства.

По информации пресс-службы правительства региона, губерния вошла в десятку самых популярных туристических направлений страны. Число приезжающих туристов растет с каждым годом. В прошлом году туристический поток на территорию Самарской области составил 2 миллиона 564 тысячи человек, что на 49,9% больше, чем в 2021 году. За последние пять лет турпоток увеличился в 2,5 раза.

Новая отраслевая школа поможет освоить не только теорию, но и практику. Студенты смогут посетить предприятия индустрии туризма по всему региону, познакомиться с работой изнутри и получить опыт общения с руководителями и собственниками компаний.

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