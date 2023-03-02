Самарцы смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора

Жители смогут получить перерасчет платы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогут получить перерасчет платы за вывоз мусора. с 1 марта 2023 года начали действовать изменения федерального законодательства.

Судя по опубликованной информации государственной жилищной инспекции, жильцы квартир, комнат или домов, которые не проживают в помещении, смогут претендовать на перерасчет платы за вывоз мусора. Подобная возможность была и ранее, но в других регионах, где жители платили за количество жильцов. С начала марта самарцы могут подать заявление на перерасчет, если в помещении никто не находится более 5 дней. При этом, день выезда и день заезда не учитываются.

Специалисты рассказали, что заявление можно подать в произвольной форме и направить в управляющую компанию или оператору ТКО. Документ нужно написать до отъезда или не позже 30 дней после возвращения.

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