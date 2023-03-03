Большинство жителей Самары чувствуют любовь своей второй половины

По данным опросу, в целом женщины чаще мужчин чувствуют себя любимыми. Фото: Боярская

Согласно опросу SuperJob большинство самарцев, состоящих в браке или отношениях, чувствуют себя любимыми. Таких счастливчиков оказалось 79%.

Сервис выяснил, что с возрастом жители Самары реже видят знаки любви со стороны партнера. Среди опрошенных от 25 до 34 лет любимыми чувствуют себя 87%, а среди тех, кто старше 45 – 76%.

Среди профессиональных групп больше всего тех, кто ощущает любовь своей второй половины, оказалось среди докторов-мужчин (85%), воспитательниц (81%), администраторов (по 80% среди мужчин и женщин). В отсутствии любви со стороны партнера больше всего уверены аналитики (по 18%), программисты (17% и 14%) и системные администраторы (15%).

По данным опросу, в целом женщины чаще мужчин чувствуют себя любимыми. А вот врачам, независимо от пола, в любви везет больше, и мужчины и женщины чувствуют себя любимыми.

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