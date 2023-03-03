Коммунальный гейзер с многоэтажный дом забил в Измайловском переулке в Самаре 3 марта

Напор воды настолько сильный, что достигает высоту десятиэтажного дома. Фото: скриншот видео

Сегодня, 3 марта, ранним утром в Советском районе Самары произошла коммунальная авария. Столб воды высотой с многоэтажный дом забил в Измайловском переулке.

Видеозаписью в соцсетях поделился самарский блогер Евгений Щекин. Судя по кадрам, гейзер бьет из земли сильным напором и устремляется вверх. Вокруг территорию заволокло паром. Напор воды настолько сильный, что достигает высоту десятиэтажного дома.

— Вот пришла весна и включили фонтан, хорошо же, — иронизируют комментаторы.

Однако не хорошо пришлось жильцам близлежащих домов. Прохожие с опасением смотрят на водный столб и стараются быстрее миновать опасное место. В чем причина коммунальной аварии и когда ее смогут устранить специалисты, пока неизвестно.