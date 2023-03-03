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НовостиПроисшествия3 марта 2023 5:38

Ссора школьников переросла в конфликт родителей и «миграционный» скандал в Самаре

В настоящее время возбуждено уголовное дело
Ирина СИНЕГУБОВА
Уже началась миграционная проверка, которая покажет законность нахождения в России нападавших.

Уже началась миграционная проверка, которая покажет законность нахождения в России нападавших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре произошел очередной «миграционный» скандал. После конфликта детей в школе Кировского района Самары 22 февраля родители девочки с толпой земляков (все уроженцы Таджикистана) пришли разбираться к семье мальчика.

Изначально возмущенный пост написала мама мальчика в соцсетях. По ее словам, во время разбирательств избили отца мальчика и соседа, пытавшегося помощь. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— После вмешательства начальника Самарского ГУ МВД Игоря Иванова, к которому я обратился, было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, — написал народный избранник в своем телеграм-канале.

Также уже начали миграционную проверку, которая покажет законность нахождения в России нападавших. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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