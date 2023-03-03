Безработный самарец поверил мошенникам, поехал в Москву оформить займ и потерял 1 млн рублей

Только оказавшись снова в Самаре, молодой человек понял, что его обманули. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 24-летний безработный местный житель по указаниям мошенников поехал в Москву, оформил займ и лишился более одного миллиона рублей.

— В течение 10 дней парню на телефон звонил незнакомец, он представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что мошенники уже несколько дней пытаются оформить на его имя кредиты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник настойчиво посоветовал молодому человеку немедленно поехать в Москву, оформить там кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Самарец сильно запаниковал, собрал рюкзак и отправился на поезде в столицу.

Там на перроне его встретили двое мужчин, пообещавших без промедления «спасти» денежные средства, и отвели его в финансовую организацию. По инструкции неизвестных парень оформил денежный займ в размере 1 миллиона 108 тысяч рублей и перевел их на указанные расчетные счета.

Только оказавшись снова в Самаре, молодой человек понял, что его обманули мошенники и обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к хищению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.