Автобус № 61 пустили в объезд ул. Солнечной в Самаре 3 марта 2023 года

Автобус будет временно ходить по скорректированному маршруту в направлении остановки "ТЦ "Колизей" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 3 марта 2023 года, в Самаре изменили схему движения маршрута № 61 «ТЦ «Колизей» - Хлебная площадь». Автобус пустили в объезд улицы Солнечной.

- На сетях водоснабжения в районе дома № 25 по улице Солнечной проводятся аварийные работы. В связи с этим перекрыто движение. Автобус № 61 направлен в объезд, - сообщили в соцсетях представители компании-перевозчика.

Временно автобус будет ходить в направлении остановки «ТЦ «Колизей» по следующей схеме: сначала по улице Шверника, потом по Ново-Садовой и далее по Губанова. Сколько времени займут ремонтные работы и когда транспорт вернется на прежний маршрут, пока неизвестно.

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