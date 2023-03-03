СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 7-летнего мальчика в Самаре

Правоохранители продолжают устаналивать все обстоятельства происшествия на детской площадке в Можайском переулке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи возбудили уголовное дело после нападения своры собак на 7-летнего ребенка в Советском районе. Все случилось 27 февраля 2023 года на детской площадке в Можайском переулке.

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ. По версии следствия, причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства и экологии Самары и ООО «Добрые люди» на оказание услуг по обращению с безнадзорными животными, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Напомним, момент нападения собак на мальчика попал на запись камеры одного из домофонов. На ней видно, как несколько псов с лаем окружили ребенка. Тот пытался убежать, но животные догнали его и повалили на землю. Спас школьника прохожий. Он отпугнул собак. Насколько известно, мальчик не пострадал, но сильно перепугался.

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