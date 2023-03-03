Власти объявили аукцион на развитие 4,87 га в Октябрьском районе Самары

Начальная цена составляет 4 234 616 рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские власти объявили аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 4,87 гектара в Октябрьском районе. Распоряжение департамента градостроительства опубликовано 2 марта на сайте городской администрации.

Речь идет о территории, расположенной в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. В соответствии с документами начальная цена составляет 4 234 616 рублей.

Предусмотрен для участников аукциона и задаток, он равен 4 234 616 рублей. А вот «Шаг аукциона», то есть 5% от начальной цены, подсчитан в 211 730 рублей. Распоряжение вступило в силу со дня его принятия. Когда будет определен подрядчик, пока неизвестно.

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