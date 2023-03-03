«Крылья Советов» сыграют в полуфинале Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА

Самарская команда сразится с московскими футболистами в полуфинале турнира Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В четверг, 2 марта 2023 года, состоялась жеребьевка полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре турнира самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА.

- Первый матч пройдет 15-16 марта 2023 года в Самаре. Ответная игра состоится в Москве 4-6 апреля 2023 года, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Отметим, борьбу в турнире продолжает и другой футбольный клуб из Самарской области. Это тольяттинский «Акрон». В Пути регионов команда сыграет с «Локомотивом», куда недавно перешли Артем Дзюба и бывшие игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Матч состоится в Жигулевске. Точная дата пока неизвестна, но это будет период с 14 по 16 марта 2023 года.

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