Сотрудники ГИБДД спасли застрявшего в снегу водителя грузовика в Самарской области

Правоохранители вызвали на место спецтехнику, которая вернула большегруз на проезжую часть Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД помогли автомобилисту, который попал в беду на трассе. Водитель грузовика съехал в кювет и застрял в снегу. Самостоятельно выбраться из западни он бы не смог.

Все случилось в один из вечеров на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, обводная Самары в Красноярском районе. Дальнобойщик угодил там в снежный плен во время метели. Мужчина позвонил в полицию и попросил о помощи.

Водитель был иногородний, поэтому точно объяснить, где находится, он не мог. Однако полицейские все же отыскали его и вызвали на место подмогу — спецтехнику. Грузовик благополучно вызволили из снега и вернули на проезжую часть. Водитель поблагодарил полицейских и дорожников за помощь, а затем благополучно продолжил свою путь.

ГУ МВД по Самарской области напоминает автомобилистам: «Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102 или 112. Вам обязательно помогут!».

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