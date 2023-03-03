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НовостиОбщество3 марта 2023 7:56

Сотрудники ГИБДД спасли застрявшего в снегу водителя грузовика в Самарской области

Полицейские помогли вызволить автомобиль из кювета
Анастасия ФИЛАТОВА
Правоохранители вызвали на место спецтехнику, которая вернула большегруз на проезжую часть

Правоохранители вызвали на место спецтехнику, которая вернула большегруз на проезжую часть

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД помогли автомобилисту, который попал в беду на трассе. Водитель грузовика съехал в кювет и застрял в снегу. Самостоятельно выбраться из западни он бы не смог.

Все случилось в один из вечеров на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, обводная Самары в Красноярском районе. Дальнобойщик угодил там в снежный плен во время метели. Мужчина позвонил в полицию и попросил о помощи.

Водитель был иногородний, поэтому точно объяснить, где находится, он не мог. Однако полицейские все же отыскали его и вызвали на место подмогу — спецтехнику. Грузовик благополучно вызволили из снега и вернули на проезжую часть. Водитель поблагодарил полицейских и дорожников за помощь, а затем благополучно продолжил свою путь.

ГУ МВД по Самарской области напоминает автомобилистам: «Если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефону 102 или 112. Вам обязательно помогут!».

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