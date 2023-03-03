В Самарской области 19-летний парень под сиденьем автомобиля перевозил наркотики

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а молодой человек заключен под стражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области у водителя отечественной легковушки обнаружили наркотики в особо крупном размере. 19-летний парень спрятал их на коврике под сиденьем.

— На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти был остановлен для проверки документов водитель автомобиля «ВАЗ-2107». При виде патрульных молодой человек начал вести себя неадекватно, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

У уроженца одной из соседних республик полицейские нашли в автомобиле на коврике под сиденьем сверток с порошкообразным веществом. Задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Исследование показало, что вещество является N-метилэфедроном общей массой свыше 457 граммов, это относится к особо крупному размеру. Парень ранее судим не был, он приобрел наркотики через интернет с целью дальнейшей реализации через закладки на территории Самарской области.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а молодой человек заключен под стражу. Расследование продолжается.

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