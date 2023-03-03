Водитель Chevrolet сбил женщину и врезался в световую опору на ул. Мурысева в Тольятти

Женщине-пешеходу назначили амбулаторное лечение, водитель не пострадал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 2 марта 2023 года, в Комсомольском районе Тольятти произошло серьезное ДТП с участием пешехода. В 7:50 на улице Мурысева, 68 под колеса автомобиля Chevrolet угодила 36-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 61-летний водитель иномарки двигался по улице Мурысева в направлении улицы Матросова. В пути следования он наехал на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

После этого автомобилист продолжил движение, перескочил бордюр и врезался в световую опору. Иномарка получила серьезные механические повреждения. Водитель не пострадал. Женщину-пешехода доставили в больницу, где медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение.

В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

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