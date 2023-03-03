Жители Самарской области стали в два раза чаще использовать кешбэк

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Жители Самарской области стали чаще пользоваться кешбэком, показывает исследование цифровой экосистемы МТС. Эта услуга является самой полулярной в дополнение к мобильной связи и интернету. За год число жителей региона, воспользовавшихся бонусной программой компании выросло более, чем в два раза.

Самыми активными ее пользователями являются самарцы в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте – жители региона в возрасте 25 – 34 лет. При этом мужчины и женщины используют кешбэк примерно поровну – 45% и 55%. Тратить бонусы жители Самарской области предпочитают на оплату мобильной связи и интернета – так поступает каждый второй пользователь сервиса. Также накопленные средства самарцы активно используют для покупки аксессуаров для гаджетов – зарядных устройств, защитных стекол, наушников – в магазинах компании.

Кроме кешбэка в топ самых популярных дополнительных сервисов цифровой экосистемы вошли онлайн-кинотеатр KION, МТС Music и обновленный книжный сервис «Строки».