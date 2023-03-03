Ярмарка вакансий промышленных предприятий пройдет в самарском ТРК «Вива Лэнд» 5 марта

На предприятиях ждут и начинающих специалистов, и профессионалов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 5 марта, в Самаре пройдет ярмарка вакансий промышленных предприятий. Посетить ее могут все желающие с 14:00 до 16:00 в ТРК «Вива Лэнд».

— На предприятиях ждут и начинающих специалистов, и профессионалов. Работодатели предлагают дополнительные трудовые гарантии в рамках социального пакета, — рассказали в администрации Самары.

Так, среди предложений есть помощь в решении жилищных вопросов, профобучение, повышение квалификации, санаторно-курортное лечение для работников и членов их семей, ДМС, доставка служебным транспортом.

Ярмарка вакансий будет представлена на первом этаже территории торгового комплекса «Вива Лэнд», который расположен на проспекте Кирова, 147.

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