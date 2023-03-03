Льготный займ помог самарчанке приобрести оборудование для швейной мастерской

Процедура от подачи заявки на льготный займ до покупки оборудования заняла примерно 1,5 недели / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области льготные займы помогают предпринимателям развивать свое дело. К примеру, самозанятая Любовь Панофенова обратилась в региональный гарантийный фонд и получила поддержку на развитие своего дела — на покупку оборудования для швейной мастерской.

Самарчанка начала шить еще в школьные годы. Однако увлечение переросло в любимую работу только после 24 лет педагогической деятельности. Любовь Панофенова зарегистрировалась в качестве самозанятой и вот уже четыре года шьет современную одежду с народными элементами. Помогает ей в этом дизайнер Наталья Цыбульникова.

По словам мастерицы, ее цель — возродить народные традиции через одежду. В ее изделиях есть орнаменты, которые использовали народы, населяющие Самарскую область и регионы Поволжья. В планах у самарчанки — начать пошив головных уборов.

Для создания на одежде особых орнаментов самарским мастерицам понадобилась специальная вышивальная машина. В конце 2022 года Любовь Панофенова обратилась в региональный центр «Мой бизнес» и гарантийный фонд Самарской области. Подала заявку и очень быстро получила одобрение. Вскоре она приобрела необходимое оборудование. Женщина отмечает, что процедура от подачи заявки до приобретения вышивальной машины заняла примерно полторы недели.

— Финансовая поддержка предпринимателей — одно из приоритетных направлений в нашей работе. По итогам прошлого года гарантийный фонд Самарской области помог предпринимателям привлечь более 3,3 млрд рублей. В 2023 году востребованность и актуальность финансовых продуктов сохраняется. Мы готовы поддерживать начинающих и более опытных предпринимателей, а также их проекты в самых разных сферах бизнес-деятельности, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Напомним, развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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