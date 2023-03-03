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НовостиОбщество3 марта 2023 8:49

Льготный займ помог самарчанке приобрести оборудование для швейной мастерской

Самозанятая купила вышивальную машину для создания народных орнаментов на одежде
Илона МАЙСКАЯ
Процедура от подачи заявки на льготный займ до покупки оборудования заняла примерно 1,5 недели / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Процедура от подачи заявки на льготный займ до покупки оборудования заняла примерно 1,5 недели / Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области льготные займы помогают предпринимателям развивать свое дело. К примеру, самозанятая Любовь Панофенова обратилась в региональный гарантийный фонд и получила поддержку на развитие своего дела — на покупку оборудования для швейной мастерской.

Самарчанка начала шить еще в школьные годы. Однако увлечение переросло в любимую работу только после 24 лет педагогической деятельности. Любовь Панофенова зарегистрировалась в качестве самозанятой и вот уже четыре года шьет современную одежду с народными элементами. Помогает ей в этом дизайнер Наталья Цыбульникова.

По словам мастерицы, ее цель — возродить народные традиции через одежду. В ее изделиях есть орнаменты, которые использовали народы, населяющие Самарскую область и регионы Поволжья. В планах у самарчанки — начать пошив головных уборов.

Для создания на одежде особых орнаментов самарским мастерицам понадобилась специальная вышивальная машина. В конце 2022 года Любовь Панофенова обратилась в региональный центр «Мой бизнес» и гарантийный фонд Самарской области. Подала заявку и очень быстро получила одобрение. Вскоре она приобрела необходимое оборудование. Женщина отмечает, что процедура от подачи заявки до приобретения вышивальной машины заняла примерно полторы недели.

— Финансовая поддержка предпринимателей — одно из приоритетных направлений в нашей работе. По итогам прошлого года гарантийный фонд Самарской области помог предпринимателям привлечь более 3,3 млрд рублей. В 2023 году востребованность и актуальность финансовых продуктов сохраняется. Мы готовы поддерживать начинающих и более опытных предпринимателей, а также их проекты в самых разных сферах бизнес-деятельности, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Напомним, развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса – одна из ключевых задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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