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НовостиОбщество4 марта 2023 6:00

Караоке под оркестр устроят в Международный женский день в Самаре

Принять участие в уникальном мероприятии смогут все желающие
Илона МАЙСКАЯ
Необычный праздник в честь 8 Марта пройдет в ТРК "Космопорт"

Необычный праздник в честь 8 Марта пройдет в ТРК "Космопорт"

В среду, 8 марта 2023 года, в Самаре пройдет уникальное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В областной столице устроят караоке под оркестр.

Необычный праздник проведут в ТРК «Космопорт». Каждый желающий сможет исполнить любимые песни в караоке под аранжировку оркестра. Кроме того, в программе мероприятия — тематические конкурсы. В честь Международного женского дня подарки получат все дамы вне зависимости от правильных ответов.

Мероприятие состоится 8 марта 2023 года в центральном атриуме торгового комплекса (ул. Дыбенко, 30). Начало — в 14:00.

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