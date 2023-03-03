В Самарской области виновница ДТП не выплачивала компенсации пострадавшему

Судебные приставы установили, что у женщины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области женщина не собиралась выплачивать моральный ущерб пострадавшему в ДТП, виновницей которого она была. Судебные приставы Новокуйбышевска взыскали с нее 150 тысяч рублей.

— Жительница города нарушила правила дорожного движения и создала аварийную ситуацию, из-за которой два автомобиля столкнулись. Водитель другой машины сильно пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

В качестве компенсации за причинение вреда здоровью средней тяжести суд обязал автовладелицу выплатить мужчине 150 тысяч рублей. Однако она не торопилась это делать.

Судебные приставы установили, что у женщины имеются расчетные счета в кредитных организациях. Тогда сотрудник службы вынес постановление об обращении взыскания на ее денежные средства. В результате получено полное возмещение морального вреда мужчине.

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