Жители Самарской области подали более сотни заявок на конкурс «Лучший зимний двор России»

Заявки самарцев представлены в трех номинациях всероссийского конкурса / Фото: Единая Россия

Во вторник, 28 февраля 2023 года, завершился прием заявок на конкурс «Лучший зимний двор России». Он проходит при поддержке партпроектов «Единой России» — «Жители МКД» и «Городская среда».

Всего было подано 2 289 заявок. От Самарской области — более сотни. Среди тех, кто уверен: их двор самый лучший, — жители Самары, Тольятти, Сызрани, Похвистнева, Кинеля, а также сел Большая Черниговка, Дубовый умет, Камышла, Красный Яр, Кошки, Богатое, Черноречье и Варламово.

Отметим, 36 заявок, эссе и более 500 фотографий из Самарской области представлены в номинации «Лучшее зимнее оформление двора», 72 заявки — в номинации «Лучшее зимнее мероприятие». А еще 10 дворов региона претендуют на награду в номинации «Лучшая зимняя инфраструктура».

Теперь стартовало народное голосование. Оно продлится до 15 марта 2023 года. Поддержать земляков могут все желающие. Победителей конкурса ждут награды. Вручение призов пройдет с марта по апрель.

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