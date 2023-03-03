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НовостиЗвезды3 марта 2023 10:23

В Самаре покажут обладателя «Золотой маски» балет «Бахчисарайский фонтан»

Престижную премию спектакль получит за лучшие костюмы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Покажут балет 10 и 11 марта в театре оперы и балета. Фото: Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Покажут балет 10 и 11 марта в театре оперы и балета. Фото: Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

В Самарском театре оперы и балета 10 и 11 марта покажут балет «Бахчисарайский фонтан». Этот спектакль получил премию «Золотая маска» за лучшие костюмы.

— Роскошные костюмы, красочные декорации, любовь и ревность — все это есть в спектакле, поражающем воображение масштабом и яркостью, — уверяют в театре.

«Бахчисарайский фонтан» — это трагичная история любви, которая рассказана танцем.

Билеты в продаже, цены начинаются от 300 рублей. Купить билеты можно на сайте Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.