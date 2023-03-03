Самарский врач рассказал, как сохранить хороший слух

При работе на шумном производстве, рекомендуется использовать беруши или наушники. Фото: минздрав Самарской области

Заведующий оториноларингологическим отделением самарской детской больницы Евгений Слюсарев дал рекомендации для сохранения хорошего слуха.

— Около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. На наш слух влияют воспалительные заболевания среднего уха, общие вирусные заболевания, сильный шум, механические повреждения и травмы, — рассказал Евгений Слюсарев.

Чтобы сохранить слух, важно своевременно обращаться к врачу для лечения заболеваний, не принимать лекарства без назначения врача. Оказывается, некоторые медицинские препараты могут оказывать токсическое воздействие на органы слуха.

Во время водных процедур надо защищать уши. Если вы много купаетесь, следует закрывать уши перед тем, как войти в воду. Беречь уши надо и от сильного шума. При работе на шумном производстве, рекомендуется использовать беруши или наушники.

Также нельзя удалять серные пробки самостоятельно. Врач советует беречь уши от перепадов давления при авиаперелетах или при подводном плавании. При взлете и посадке надо приоткрывать рот, а после полета какое-то время находиться в тишине, чтобы уши отдохнули.

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