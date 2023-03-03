Специалисты рассказали о самой высокооплачиваемой вакансии в Самаре

Специалисты рассказали о профессиях, востребованных в марте 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты проанализировали 10 тысяч инженерных вакансий и предоставили самые интересные предложения. Эксперты рассказали о самой высокооплачиваемой профессии в марте 2023 года.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице больше всего готовы платить ведущему инженеру по ИССО. Кандидат должен иметь высшее дорожно-строительное образование, опыт работы от 3-х лет, а также быть готовым к переезду. Специалисту предлагают заработную плату от 105 до 130 тысяч рублей и полис ДМС.

В других регионах инженеру по бурению предлагают от 220 тысяч рублей, в Кирове инженеру-проектировщику готовы заплатить от 170 тысяч до 200 тысяч рублей, в Новом Уренгое главному механику от 150 тысяч рублей.

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