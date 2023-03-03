Денис Мантуров и Дмитрий Азаров встретились с коллективом самарского завода «Пегас-Агро»

Денис Мантуров отметил высокую динамику развития завода / Фото: Андрей Савельев

В пятницу, 3 марта 2023 года, в Самарскую область с рабочим визитом прибыл зампред правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым он посетил завод «Пегас-Агро» в Волжском районе.

Предприятие является одним из ведущих производителей сельхозтехники в России. Завод выпускает инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки «Туман». Эта техника предназначена для внесения минеральных и жидких удобрений, для химической обработки растений. Компания поставляет свою продукцию как на внутренний рынок, так и в дружественные страны.

— Сегодня «Пегас-Агро» вносит серьезный вклад в развитие агропромышленного комплекса и в целом в экономику региона, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, в декабре 2022 года предприятие запустило новую производственную площадку. Она позволила увеличить мощность завода в 2,5 раза. Денис Мантуров в ходе своего визита осмотрел основные цеха. Глава предприятия Светлана Линник рассказала министру о работе по импортозамещению и о внедрении бережливого производства в раках нацпроекта «Производительность труда».

— На предприятии возросла производительность труда. Удалось серьезно увеличить объем выпуска готовой продукции. Если ранее с конвейера ежедневно сходило не более 3 единиц техники, то теперь уже 6 машин в день, — сказал Денис Мантуров.

Отметим, вторую половину для зампред федерального правительства и глава региона проведут в Тольятти. Они посетят АВТОВАЗ.

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