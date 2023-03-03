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НовостиПроисшествия3 марта 2023 10:57

В Самарской области мужчина прописал в своей резиновой квартире 29 мигрантов

Сотрудники полиции задержали злоумышленника
Алена ПРОВКИНА
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции пресекли факт фиктивной регистрации мигрантов. Местный житель решил заработать на иностранных гражданах.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина прописал в своей «резиновой» квартире 29 мигрантов, но в дальнейшем нарушитель не планировал предоставлять иностранным гражданам жилье. Сотрудники полиции провели осмотр квартиры и опросили соседей подозреваемого. Оказалось, мужчина получал вознаграждение за свои «услуги» - более 2000 рублей.

Задержанный признал свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или срок лишения свободы до 3 лет.

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