Жительница Самарской области получила материнский капитал за несуществующего ребенка

Жительница Чапаевска ранее была судима за незаконный оборот наркотиков, кражу и мошенничество. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области 38-летняя женщина незаконно получила материнский капитал за несуществующего ребенка. Теперь жительница Чапаевска предстанет перед судом.

— С февраля 2021 года по март 2022 года безработная женщина получила денежные выплаты, причинив ущерб бюджетам Самарской области и Краснодарского края на сумму около 772,7 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина приехала в Краснодарский край, где как одинокая мать подала заявление о причитающихся выплатах в связи с рождением второго ребенка, который на самом деле не существовал. Она получила государственный сертификат на материнский капитал.

Вернувшись на территорию Самарской области, она фиктивно зарегистрировалась по месту пребывания вместе с несуществующей дочерью в Красноглинском районе областного центра, а потом еще на территории Карасунского округа в Краснодаре. Сообщница женщины приобрела на ее имя земельный участок и взяла кредит на строительство дома.

Погашение основного долга и уплаты процентов по займу осуществлялось государственным учреждением на основании заявления о распоряжении частью средств материнского капитала. Жительница Чапаевска ранее была судима за незаконный оборот наркотиков, кражу и мошенничество. В настоящее время уголовное дело расследовано и направлено в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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