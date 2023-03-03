Востребованность цифровыми сервисами для получения медуслуг растет в Самарской области

Уже 930 семей получили свидетельство о рождении ребенка в электронном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 марта, в правительстве Самарской области прошло совещание по вопросам цифровой трансформации отрасли здравоохранения. Сегодня по показателям цифровой зрелости регион занимает 15 место среди субъектов РФ.

В Самарской области развернута Единая медицинская информационно-аналитическая система. В 2022 году в нее включили системы службы скорой помощи, центрального архива медицинских изображений и программу по работе с льготными лекарствами.

С 2021 по 2022 год доля людей, у которых сформированы электронные медкарты выросла с 25% до 74%. Доля станций скорой помощи, подключенных к централизованной системе, за год изменилась с 23% до 85%. Плановый показатель в два раза превысило и число жителей, которые воспользовались услугами пациента «Мое здоровье» на госуслугах.

Растет востребованность и электронных сервисов медуслуг. Так, региональный портал электронной регистратуры ежемесячно посещают около 180 тысяч человек. Уже 930 семей получили свидетельство в электронном виде через сервис «Рождение ребенка». В качестве пилотного проекта в поликлиниках Самары установили 230 инфоматов и 350 информационных табло с единым программным обеспечением.

Пользуется популярностью также региональный колл-центр ( номер 122), благодаря ему жители могут проконсультироваться по вопросам оказания медпомощи, лекарственного обеспечения, записаться на прием к врачу или оформить вызов на дом и др. Планируется увеличить число операторов и внедрить роботизированный прием звонков.

— Работа нужная, динамика хорошая. По многим показателям цифровой трансформации исполнено уже 80-100%. Направление требует дополнительных средств, нужно их изыскивать. В ближайшее время будем принимать решения, — отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

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