Самарец показал процесс строительства автомагистрали «Центральная»

Работу проводят на русле реки Орловка. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал процесс строительства автомагистрали Центральная с высоты птичьего полета. Специалисты ведут работы на русле реки Орловка.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, работники уже пригнали спецтехнику и приступили к установке необходимых элементов. Подрядчики планируют обустроить новую дорогу и возвести два путепровода, один из которых будет расположен на пересечении проспекта Карла Маркса, а другой – на пересечении магистрали с улицей Садовой.

Средства на реализацию проекта полностью предусмотрели в областном бюджете. Подготовительные работы уже завершены, на участках произошло изъятие и расселение дач, попавших в зону строительства.

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