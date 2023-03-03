Суд обязал сделать капитальный ремонт школы в селе Ивашевка Самарской области

Занятия проводились с нарушением температурного режима. Фото: прокуратура Самарской области

По иску прокурора районный суд обязал администрацию Сызранского района сделать капитальный ремонт здания школы в селе Ивашевка.

— В январе 2023 года после публикаций в соцсетях была организована прокурорская проверка. Выяснилось, что занятия проводились с нарушением температурного режима, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Были выявлены также дефекты и повреждения кровли, полов и стен здания. Прокурор района обратился с иском в Сызранский районный суд, который обязал администрацию отремонтировать отопление, кровлю, устранить дефекты и повреждения на полу, потолке и стенах.

Сейчас система отопления в образовательном учреждении отремонтирована. Теперь муниципалитет должен до 1 июня 2023 года выделить деньги, а служба капитального строительства и эксплуатации – организовать работы по ремонту кровли, полов и стен здания школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.