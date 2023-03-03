В Самаре пройдет презентация работ Надежды Русяевой, посвященных 8 Марта

Картины будут посвящены 8 марта. Фото: Дом-музей В.И. Ленина

В Самаре планируют провести презентацию работ Надежды Русяевой, посвященных Международному женскому дню. Выставка состоится 7 марта в Доме-Музее В.И. Ленина.

По информации представителей музея, выставка работ начнет работать в 12:00. Картины Надежды Русяевой – один из примеров чистоты и прелести реализма. Художницу относят к представителям классического направления, а ее картины к вековым традициям русской школы и авторскому видению мира. Надежда Русяева ранее работала в рекламном агентстве «Волна» в Куйбышеве, была автором иллюстраций Куйбышевского книжного издательства и газет «Волжская коммуна».

Среди выставок последнего времени: «Мысли вслух», «Цвет и цветы», «Живая живопись», а также серия выставок в ЦДК «Заволжье».