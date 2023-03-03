В Самаре планируют провести ряд ремонтных работ с отключением холодной воды с 7 по 10 марта

На участках проведут ремонтные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании планируют провести ряд ремонтных работ с отключением холодной воды с 7 по 10 марта 2023 года. Список работ могут скорректировать в течение недели.

По информации «РКС-Самара», в областной столице планируют заменить задвижки на улице Тухачевского 7 марта, с 9:00 до 20:00. Без холодной воды может остаться дом №11 по улице Пятигорской. 9 марта на улице Магнитогорской заменят задвижку, водоснабжение отключат по адресам: Магнитогорская, Аксаковская, Тухачевского, Стара-Загора. 10 марта воду отключат на улице Осипенко.

Информация о ремонтных работах и адресах пока предварительная. Список может быть скорректирован. Вся официальная информация указана на сайте компании.

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