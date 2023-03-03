Новым Куйбышевским транспортным прокурором стал Сергей Коньков

Сергея Конькова назначили на смену Дмитрию Гуртовому / Фото: epp.genproc.gov.ru

В одном из надзорных органов Самарской области произошли кадровые перестановки. Генпрокурор РФ назначил нового Куйбышевского транспортного прокурора. Им стал старший советник юстиции Сергей Коньков. Соответствующий приказ был подписан в четверг, 2 марта 2023 года.

Сергей Коньков родился в Татарстане в 1983 году. Окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. Он работает в органах прокуратуры с 2007 года. Был старшим помощником Татарского транспортного прокурора, затем заместителем Камского и Удмуртского транспортных прокуроров.

С 2022 года Сергей Коньков занимал пост старшего помощника Приволжского транспортного прокурора. В его обязанности входило обеспечение участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, а также рассмотрение писем и прием граждан.

Напомним, до недавнего времени должность Куйбышевского транспортного прокурора занимал старший советник юстиции Дмитрий Гуртовой. Он работал на этом посту с октября 2018 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал