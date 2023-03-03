Денис Мантуров и Дмитрий Азаров дали старт серийному производству LADA Vesta NG в Тольятти

Коллектив АВТОВАЗа смог вновь открыть линию производства Vesta в кратчайшие сроки / Фото: Юлия Рубцова

В пятницу, 3 марта 2023 года, на заводе АВТОВАЗа в Тольятти стартовало серийное производство обновленного автомобиля LADA Vesta NG. В торжественном запуске новой модели приняли участие зампред правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Сегодня действительно знаменательный день не только для коллектива АВТОВАЗа, но и для Самарской области, для всего российского автопрома. Стартовал выпуск обновленной «Лады Весты». Многие скептики говорили, что вряд ли это получится. Однако предприятие сделало это и в очень короткие сроки, — сказал Денис Мантуров, поблагодарив всех, кто участвовал в реализации проекта.

Слова благодарности сотрудникам завода высказал и Дмитрий Азаров. Он отметил, что трудовой коллектив смог в кратчайшие сроки (почти в 2 раза быстрее расчетных) перенести в Тольятти линию производства «Весты» и вновь ее запустить. Глава региона выразил уверенность, что новое авто будет иметь большой спрос среди жителей страны. Также он подчеркнул, что достичь такого результата удалось благодаря поддержке со стороны президента РФ Владимира Путина и федерального Минпромторга. Выпуск автомобилей нового поколения провели в сопровождении Президента АО «АВТОВАЗ» Максима Соколова.

Отметим, LADA Vesta NG оснастили фронтальными подушками безопасности, системой АБС, кондиционером, светодиодной оптикой. Также там предусмотрены обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, мультимедийная система с управлением на руле и на сенсорном экране. Планируется, что автомобиль нового поколения поступит в салоны более 300 дилерских центров в мае 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал