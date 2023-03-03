В Самаре в районе улиц Полевой и Ново-Садовой котлован готов на 85%

Строительство стартового котлована завершат до 1 апреля. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают строительство новой станции метро «Театральная». Стартовый котлован в районе улиц Полевой и Ново-Садовой готов на 85%.

По информации городской администрации, в областной столице также начнет действовать ограничение на движение на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской с 4 марта по 1 сентября 2023 года. Вместе с тем, специалисты продолжают работы в стартовом котловане. Подрядчики занимаются подготовкой конструкции, которой поможет облегчить тоннелепроходческому комплексу вход в породу. К началу апреля ожидается поставка из Москвы.

В еще одной зоне совсем скоро завершат строительство котлована. После ввода новой станции в эксплуатацию из отдаленных районов до исторической части города можно будет добраться за считанные минуты.

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