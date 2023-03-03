Самарцы решили устроить драку на дороге по улице Революционной

Горожане устроили драку на проезжей части. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители устроили драку на проезжей части по улице Революционной. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, горожане вышли из автомобилей и сначала начали решать конфликт словесно. К сожалению, водители не смогли договориться и в ход пошли кулаки. Сразу несколько мужчин устроили драку на проезжей части. О причинах конфликта пока неизвестно.

Редакция «КП-Самара» направила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.

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