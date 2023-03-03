В Самаре местная жительница получила 372 тысячи рулей за «невидимого» ребенка

Женщина получала деньги за несуществующего ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница заявила о рождении ребенка и потребовала соответствующие выплаты. Как оказалось, подозреваемая не имела детей на иждивении.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 35-летняя женщина подала заявление в ЗАГС и рассказала, что родила ребенка. В связи с рождением малыша, подозреваемая потребовала выплаты и получала их в течении нескольких лет. За указанный период женщина причинила ущерб бюджету региона порядка 372 тысяч рублей.

Отдел по расследованию преступлений возбудил уголовное дело в отношении мошенницы. Теперь женщине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы и лишение свободы.

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