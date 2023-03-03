Самарцам рассказали, какие дорожные дефекты будут ремонтировать в первую очередь

Специалисты усиливают работы на дорожных участках. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты приступили к ремонту дорожного полотна еще в конце зимы. Работники служб рассказали, какие дефекты будут устранять в первую очередь.

По информации городской администрации, особое внимание будут уделять дорогам с более напряженным трафиком и маршрутами, по которым курсирует общественный транспорт. Помимо этого, в порядок планируют привести глубокие ямы с острыми краями. Всю полученную информацию подрядчики анализируют и составляют план-задание предприятиям. Мониторинг улиц и дорожной сети продолжается.

Помимо этого, службы благоустройства усиливают работу, благодаря погодным условиям. Ремонт уже проводили на улицах: Пензенской, Дачной, Коммунистической, Солнечной и других. Оттепель помогла «открыть» больше мест, которые нуждаются в неотложном ремонте.

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