В Самарской области молодые предприниматели смогут получить гранты на реализацию бизнес-идей

В регионе продолжают обучать молодых предпринимателей.

В Самарской области участники бизнес-акселератора «Ты предприниматель» смогут получить гранты на реализацию собственных идей. Молодым людям расскажут о нюансах ведения своего дела, построении стратегии развития в региональном центре «Мой бизнес».

В четверг, 2 марта 2023 года, стартовал первый поток обучения для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Выпускники курса смогут претендовать на получение гранта, размер которого составит от 100 до 500 тысяч рублей. При этом, прохождение обучения является одним из обязательных условий при подаче заявки. Молодые предприниматели смогут избежать многих ошибок, благодаря образовательной программе.

Только за первый месяц на программу поступило порядка 400 заявок. Из-за высокого интереса готовятся дополнительные группы на 2 месяца активного погружения в темы бизнес-планирования. Обучение пройдет в несколько потоков до 1 мая. Прием заявок продолжается на официальном сайте. Предприниматели, получившие безвозмездную субсидию в виде гранта, смогут воспользоваться средствами до конца следующего года.

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