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НовостиОбщество3 марта 2023 16:35

В Самаре один из регоператоров по вывозу мусора получил предупреждение от УФАС

Заявление подали из-за ущемления прав
Алена ПРОВКИНА
Срок устранения нарушений - до 27 марта 2023 года

Срок устранения нарушений - до 27 марта 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре одному из региональных операторов направили жалобу из-за злоупотребления положением на рынке. Жалобу подали ООО «Самарская электросетевая компания».

По информации Самарской управления Федеральной антимонопольной службы, электросетевая компания направила обращение региональному оператору, чтобы заключить договор на оказание услуг по вывозу мусора. Регоператор включил в список не только два указанных адреса, но и место регистрации электросетевой компании. Представители электросетевой компании пытались решить недопонимание.

Сотрудники УФАС посчитали, что регоператор стал пользоваться своим положением на рынке. Срок устранения нарушений – до 27 марта 2023 года.

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