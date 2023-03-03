Самарцам рассказали, как влияют на организм психоактивные вещества

Чтобы избавиться от зависимости, необходимо обратиться к специалисту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местным жителям рассказали, как на организм влияют психоативные вещества. Зависимости могут привести к тяжелым прогрессирующим заболеваниям.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, наркотические вещества, алкоголь и никотин – вызывают зависимость. Их употребление тормозит личностных рост, а также приводит к деградации личности. Человек перестает брать на себя ответственность, а поведение становится импульсивным.

Жителей предостерегают и не рекомендуют даже пробовать психоактивные вещества, вызывающие серьезные последствия. Если же граждане уже оказались под воздействием зависимости, необходимо обратиться к специалисту для получения помощи.

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