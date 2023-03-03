В Самаре дети защищаются палками от собак в Можайском переулке

Горожане продолжают жаловаться на бездомных собак Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о большом количестве бездомных собак. Псы пугают детей и взрослых практически во всех районах города.

Судя по опубликованному видео городским блогеров Евгением Щекиным, ребята вооружились палками, чтобы защищаться от собак в Можайском переулке. Дети хотят безопасности в своем дворе и уже не знают, как справляться со стаями бездомных собак. Ребята признаются, что с помощью палок им удается отбиться от животных.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря: некоторые жители считают, что детям стоит идти гулять в другой двор, остальные горожане переживают за здоровье ребят.

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