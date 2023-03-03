Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 18:00

В Самаре дети защищаются палками от собак в Можайском переулке

Ребята хотят безопасности в своем дворе
Алена ПРОВКИНА
Горожане продолжают жаловаться на бездомных собак

Горожане продолжают жаловаться на бездомных собак

Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о большом количестве бездомных собак. Псы пугают детей и взрослых практически во всех районах города.

Судя по опубликованному видео городским блогеров Евгением Щекиным, ребята вооружились палками, чтобы защищаться от собак в Можайском переулке. Дети хотят безопасности в своем дворе и уже не знают, как справляться со стаями бездомных собак. Ребята признаются, что с помощью палок им удается отбиться от животных.

В комментариях пользователи поделились на два лагеря: некоторые жители считают, что детям стоит идти гулять в другой двор, остальные горожане переживают за здоровье ребят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал