В Самаре дети защищаются палками от собак в Можайском переулке

Горожане продолжают жаловаться на бездомных собак
Фото: Алиса ВЬЮШКИНА
В Самаре местные жители продолжают рассказывать о большом количестве бездомных собак. Псы пугают детей и взрослых практически во всех районах города.
Судя по опубликованному видео городским блогеров Евгением Щекиным, ребята вооружились палками, чтобы защищаться от собак в Можайском переулке. Дети хотят безопасности в своем дворе и уже не знают, как справляться со стаями бездомных собак. Ребята признаются, что с помощью палок им удается отбиться от животных.
В комментариях пользователи поделились на два лагеря: некоторые жители считают, что детям стоит идти гулять в другой двор, остальные горожане переживают за здоровье ребят.
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