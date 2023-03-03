В Самаре на 42% чаще стали искать вакансии со свободным графиком

Все больше жителей хотят работать со свободным графиком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре соискатели на 42% чаще стали искать вакансии со свободным графиком. Эксперты проанализировали количество вакансий за год.

По информации «Авито Работа», в феврале интерес к вакансиям со свободным графиком увеличился, чаще всего работодатели искали сотрудников в группах профессий «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения», «Фитнес, салоны красоты». Средняя зарплата специалистов составила 85 тысяч рублей. Наибольшее число предложений с таким режимом работы в Москве и Санкт-Петербурге.

Свободный график помогает повысить продуктивность и мотивацию сотрудников. Кроме такого, это позволяет бизнесу быть более гибким.

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