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НовостиОбщество3 марта 2023 18:20

В Самаре на 42% чаще стали искать вакансии со свободным графиком

Аналитики провели исследование
Алена ПРОВКИНА
Все больше жителей хотят работать со свободным графиком

Все больше жителей хотят работать со свободным графиком

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре соискатели на 42% чаще стали искать вакансии со свободным графиком. Эксперты проанализировали количество вакансий за год.

По информации «Авито Работа», в феврале интерес к вакансиям со свободным графиком увеличился, чаще всего работодатели искали сотрудников в группах профессий «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, развлечения», «Фитнес, салоны красоты». Средняя зарплата специалистов составила 85 тысяч рублей. Наибольшее число предложений с таким режимом работы в Москве и Санкт-Петербурге.

Свободный график помогает повысить продуктивность и мотивацию сотрудников. Кроме такого, это позволяет бизнесу быть более гибким.

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