Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 марта 2023 6:22

В Самаре почти половина местных жителей отметят 8 марта на работе

Эксперты опросили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
Многие компании поздравляют женщин на работе

Многие компании поздравляют женщин на работе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители проведут Всемирный женский день на работе. При этом, организацию праздника на работе часть компаний берет на себя.

По информации «Авито Работа», эксперты провели опрос среди населения и выяснили, что 49% жителей Самары отметят 8 марта на работе.19% опрошенных признались, что в их компаниях вручают подарки от организации, еще 3% отметили, что на работе планируется полноценный корпоративный праздник. Специалисты уверены, что корпоративные праздники помогают сформировать общие ценности и демонстрируют заботу работодателя о климате в коллективе.

При этом, в областной столице в коллективах сохраняется традиция самостоятельно организовывать поздравление для коллег. 11% опрошенных поздравляют дам с праздников вне работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал