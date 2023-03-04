В Самаре почти половина местных жителей отметят 8 марта на работе

Многие компании поздравляют женщин на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители проведут Всемирный женский день на работе. При этом, организацию праздника на работе часть компаний берет на себя.

По информации «Авито Работа», эксперты провели опрос среди населения и выяснили, что 49% жителей Самары отметят 8 марта на работе.19% опрошенных признались, что в их компаниях вручают подарки от организации, еще 3% отметили, что на работе планируется полноценный корпоративный праздник. Специалисты уверены, что корпоративные праздники помогают сформировать общие ценности и демонстрируют заботу работодателя о климате в коллективе.

При этом, в областной столице в коллективах сохраняется традиция самостоятельно организовывать поздравление для коллег. 11% опрошенных поздравляют дам с праздников вне работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал