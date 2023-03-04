В Самаре водитель «влетел» в столб на Московском шоссе

Водителю и пассажиру назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель не справился с управлением и на скорости «влетел» в фонарный столб. В результате столкновения, пострадали два человека.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 35-летний водитель иномарки поздней ночью, в условиях снегопада, потерял управление. Мужчина врезался в световую опору на Московском шоссе. Из-за серьезного столкновения пострадал автолюбитель и 49-летняя женщина-пассажир.

Пострадавшие обратились за помощью в медицинское учреждение, где им рекомендовали пройти амбулаторное лечение. В отношении водителя возбуждено административное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал