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НовостиОбщество4 марта 2023 7:33

В Самаре треть опрошенных считают, что подрабатывать можно с 14 лет

Горожане приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Горожане рассказали, когда нужно начинать подработку

Горожане рассказали, когда нужно начинать подработку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, с какого возраста можно начать подработку. Самарцы приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый третий родитель считает, что детям стоит начинать подработку с 14 лет. С точки зрения 23% респондентов, трудоустройство допустимо с 16-17 лет. Каждый одиннадцатый житель думает, что подросток вовсе не должен работать, пока не получит профессию.

При этом, в допустимости раненого трудоустройства больше убеждены отцы, тогда как более поздний старт чаще выпускают матери. Также матери считают, что ребенку сначала необходимо получить профессию.

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