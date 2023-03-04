В Самарской области планируют провести Всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации

В регионе хотят провести форум по вопросам развития БПЛА. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самарской области прошла двусторонняя встреча запредседателя правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с главой региона Дмитрием Азаровым. В губернии обсудили проведение форума по вопросам развития беспилотной авиации.

Помимо этого, во время встречи поднимали вопрос проведения мероприятий Всероссийского масштаба, в числе которых соревнования профессионалов в отрасли производства автомобилей. Регион также получил предварительную поддержку на проведение форума по вопросам развития БПЛА. В этом году в Самарской области планируют открыть производство современных беспилотников для различных отраслей экономики.

- Кластером беспилотной авиации мы занимаемся очень серьезно. Все свои шаги, действия синхронизируем с усилиями Минпромторга, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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